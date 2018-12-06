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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kış uykusuna yatmayan aç ayılar yemek ararken kendisini görüntüleyen vatandaşlara saldırdı İzle

Kış uykusuna yatmayan aç ayılar yemek ararken kendisini görüntüleyen vatandaşlara saldırdı İzle

ayıların çöp konteyner'ını karıştırması

Köpek Gesi Saldırı Hayvan Irak 

-aç ayıların yemek yemesi
-kendisini görüntüleyen vatandaşı fark eden ayının saldırması
-köpeklerin havlama sesi

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Uludağ'da aç kalan ayılar çöp konteynerlerini karıştırıp yiyecek aradı. Kendisini görüntüleyen vatandaşları gören aç ayılar vatandaşlara saldırdı. Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, turistik yönünün yanı sıra doğal yaşamıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Uludağ sık çam ormanları arasında binlerce yabani hayvana da ev sahipliği yaparken, Sarıalan bölgesinde karnı acıkan ayı ailesi çöp konteynerlerini karıştırıp yiyecek aradı. O anlar ise bir işletmeci tarafından kaydedildi. Kendisini görüntüleyen vatandaşları fark eden aç ayılar saldırıya geçti. Başka bir görüntüde ise çöp kutularını karıştıran ayıların kendisi gibi karnı acıkan rakipleri gözlerden kaçmadı. Başıboş köpekler ayıyı bir türlü rahat bırakmazken, havlayan köpeklerden rahatsız olan ayı karnını doyurduktan bir süre sonra bölgeden ayrıldı.
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