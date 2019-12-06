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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Kış uykusuna yatamayan ayı yola indi Haberi

Kış uykusuna yatamayan ayı yola indi Haberi

Ayının görüntüsü

( KARABÜK )- Otomobilin önüne çıkan ayıyı korna çalarak ormana sürdü KARABÜK

Ormana Kamera Ormanlı Cep Telefonu 


- Karabük’te Keltepe yolunda seyir halindeki otomobilin önüne çıkan ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Keltepe Kayak Merkezi'nden gece saatlerinde kent merkezine giden otomobilin önüne, Karaağaç köyü mevkisinde ayı çıktı. Araçta bulunanlar, cep telefonlarının kamerasıyla ormandan yola çıkan ayıyı görüntüledi. Yaklaşık 200 metre boyunca otomobilin önünde koşan ayı, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
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