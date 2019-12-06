Kış uykusuna yatamayan ayı yola indi Haberi

- Karabük’te Keltepe yolunda seyir halindeki otomobilin önüne çıkan ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Keltepe Kayak Merkezi'nden gece saatlerinde kent merkezine giden otomobilin önüne, Karaağaç köyü mevkisinde ayı çıktı. Araçta bulunanlar, cep telefonlarının kamerasıyla ormandan yola çıkan ayıyı görüntüledi. Yaklaşık 200 metre boyunca otomobilin önünde koşan ayı, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
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