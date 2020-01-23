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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kış turizminin yeni gözdesi Denizli Kayak Merkezi

Kış turizminin yeni gözdesi Denizli Kayak Merkezi

Kayak merkezinden farklı planlardan drone görüntüsü

Uzunlu Kış Turizmi Kayak Merkezi Tur Otobüsü 

-Kızak pistinden insanların kaymasından görüntü
-Ziyaretçi detayı
-Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’dan görüntü
-3 Ziyaretçi röp

( DENİZLİ -DRONE) DENİZLİ

- Ege’nin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi, başta Ege ve Akdeniz olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından ziyaretçi ağırlıyor. Ziyaretçilerin övgüyle bahsettiği Denizli Kayak Merkezi, sunduğu imkanlar ve kar kalitesi ile adından söz ettiriyor. Denizli Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi sınırları içerisindeki Bozdağ’da bulunan Denizli Kayak Merkezi, her gün onlarca tur otobüsünü ağırlamaya başladı.
Denizli’nin kış turizminde de söz sahibi olması için Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Denizli Kayak Merkezi, son dönemde tur şirketleri ve turizm acentelerinin gözdesi oldu. Turizm şirketlerinin gezi paketlerindeki vazgeçilmez ve en çok tercih edilen noktalardan birisi haline geldi. “Herkesi Denizli Kayak Merkezimize bekliyoruz” Sömestr tatili olmasından dolayı da yoğun ziyaretçi akınına uğrayan tesis ulaşım kolaylığı, sunulan hizmetler ve kar kalitesi bakımından büyük rağbet görüyor. Ege’nin en büyük kayak merkezinin Denizli için son derece önemli bir yatırım olduğunu, tesis ile Denizli’nin kış turizminde de söz sahibi olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen herkesi Denizli Kayak Merkezimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı. “Beklentinin çok üzerinde” Lüleburgaz’dan gelen ve tesisi çok beğendiğini dile getiren Çağdaş Börühan, ”Açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Pistler gayet uzun, bakımlı ve güzel. Geldiğimiz için çok mutluyuz. Gerçekten beklentinin çok üzerinde bir yer. Gerek kar kalitesi gerek pistlerin uzunluğu gerekse kayma keyfi açısından ben çok beğendim. “ dedi.

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