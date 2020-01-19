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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Kış turizmin gözdesi Uludağ’da pistler doldu taştı

Kış turizmin gözdesi Uludağ’da pistler doldu taştı

pistlerin drone görüntüsü

Kullar Teleferik Kar Yağışı 

-kayak yapanlardan detaylar
-vatandaşlarla röportaj

( BURSA -DRONE)- Tatilciler yarıyılda Uludağ’a akın etti BURSA

- Okullarda eğitimin ara verilmesini fırsat bilen tatilciler Uludağ’a akın etti. Türkiye’nin her yerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden Uludağ gelen vatandaşlar pistlerin keyfini çıkarttı. Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’a, Türkiye’nin her yerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden vatandaşlar kayak için akın etti. Sabah saatlerinde teleferik ve karayolunda araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Hava sıcaklığının eksi 7 derece ölçüldüğü Uludağ’da güneş tatilcilerin içini ısıttı. 110 santimetre karda kayak keyfini yaşayan tatilciler, pistleri doldurdu. Kayak yapmayı bilmeyenler ise kızaklarla karın tadını çıkarttı. Yarıyıl tatili boyunca otellerde yüzde yüz doluluk yaşanırken, yarın zirvede kar yağışı bekleniyor.
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