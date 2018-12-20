- Kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanlarına İBB’den mama desteği

-Köpeklerden detay

-Mama yiyen köpekler

-Köpeklerin mama arabası etrafında toplanması

-Murat Naldemirci röportaj

-Yusuf Celep röportaj



( İSTANBUL )- İBB kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına günlük 1 ton mama dağıtıyor İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediyesi havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama yardımı yapıyor. İstanbul genelinde 199 farklı besleme noktasında her gün toplam 1 ton kuru mama dağıtılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisini artırmasıyla şehrin ücra noktasında yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Zorlu şartlarda yaşayan hayvanlara günlük besin ihtiyaçlarını karşılamak için kuru mama yardımı başladı.

Sabah saatlerinde mamalar ulaştırılmaya başlanıyor Eyüp, Arnavutköy, Sarıyer, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Kartal başta olmak üzere İstanbul genelinde 199 farklı besleme noktası belirlendi. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı 419 personel ve 29 adet Hayvan Nakil Aracı’yla besleme noktalarına kuru mamalar ulaştırılıyor. Kuru mamaların dağıtımına sabah saatlerinden itibaren başlanıyor. Besleme noktalarına bırakılan mama miktarı bölgedeki hayvan sayısına göre değişiyor. Toplamda ise her gün 1 ton kuru mama dağıtımı yapılıyor. Sadece köpeklere besleme yapılmıyor Hayvanlara mama desteğini ulaştıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü personeli Murat Naldemirci, özellikle kış aylarında mamaya ulaşmakta zorluk çeken hayvanlara günlük 1 ton besleme yaptıklarını söyledi.



Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü personeli Yusuf Celep de sadece köpeklere besleme yapılmadığını ifade ederek, “Sadece köpek değil. Bunun yanı sıra kedi ve kuşlarımız var. Bunlarla ilgili de besleme yapıyoruz” dedi.

Vatandaşların sokakta gördüğü yaralı, sakat veya aç durumdaki sokak hayvanlarını için oluşturulan ALO 153 hattı da bu konuda önemli rol üstleniyor. Vatandaşların çağrı merkezini bilgilendirilmesinin ardından ilgili birime aktarılan ihbar üzerine İBB ekipleri derhal harekete geçip müdahale ediyor. (SA-HK-

