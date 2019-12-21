Kış mevsiminde sokak hayvanlarının yuvasız bıraktılar

-Sokak hayvanlarından detaylar

-Yunusemre Hayvan Koruma Derneği üyesi Cemile Öztürk’ün konuşması

-Detay görüntüler



( MANİSA -ÖZEL)- Sokak hayvanları için yapılan kulübeleri parçaladılar MANİSA



– Manisa’da Yunusemre Hayvan Koruma Derneği üyeleri tarafından sokak hayvanlarının, soğuk kış şartlarından korunması ve bakımı için yapılan kulübeler kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce parçalandı. Yaşanan duruma büyük tepki gösteren hayvanseverler vakit kaybeden yeni kulübelerin yapımına başladı.

Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi 5722 Sokak üzerindeki boş bir araziye, Yunusemre Hayvan Koruma Derneği üyeleri tarafından sokak hayvanları için tahta kulübeler yapıldı. Yunusemre Belediyesinin tahsis ettiği boş arazide hayvanseverlerin emekleriyle yapılan kulübelerde çok sayıda hayvanın barınma ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra hasta ve muhtaç hayvanların tedavileri de üstleniliyor. Dün akşam saatlerinde ise kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bu kulübeleri parçalayarak kullanılamaz hale getirdi. Sabah saatlerinde kulübelerin halini gören hayvanseverler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlatırken, hayvanseverler de kış mevsiminde sokak hayvanlarının yuvasız kalmaması için kulübelerin yapımına yeniden başladı.

Yunusemre Hayvan Koruma Derneği üyesi Cemile Öztürk, “Biz bu hayvanlara burada gönüllü olarak bakıyoruz. Burada daha önceden kulübelerimiz vardı. 15 tane sakat ve tedaviye muhtaç hayvanımız var. Dün akşam saat 5-6 sıralarında birileri gelip kulübelerimizin birçoğunu dağıtıp, bir kısmını da parçalamış. Bu soğukta bunu yapan vicdansızlar bizim bütün emeklerimizi hiçe sayarak kendi şahsi kinleri yüzünden bunların yıktırıldığını düşünüyoruz. Bu alan Yunusemre Belediyesi tarafından bize tahsis edilmiştir. Tüm izinlerimizi alarak burada hayvan besliyorduk. Hayvanlarımızın veteriner kontrolleri her ay düzenli olarak yapılıyor. Gönüllüler olarak bitik durumdayız. Hem maddi olarak hem de bu olayları gördükçe manevi olarak bitiyoruz. Bizim mama desteğine ve veteriner desteğine ihtiyacımız var. Bize yardım edecek gönüller arıyoruz. Bu hayvanların hiçbiri sokakta yaşayacak hayvanlar değiller. Hiçbiri zararlı değil. Zararlı olmuş olsalar bu insanlar buraya girip bu zararı verebilirler miydi? Vicdansızlar, yuvalarını yıkarken bu zavallılar bakmış sadece” dedi.





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