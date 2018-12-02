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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kış lastik uygulaması başladı, takmayanlara ceza yağdı

Kış lastik uygulaması başladı, takmayanlara ceza yağdı

uygulamadan görüntüler

Para Cezası Gesi Ticari Araç Kış Lastiği Kar Lastiği 

-sürücülere ceza

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Kış lastiği takma uygulaması, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için dün başladı.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012´de yürürlüğe giren "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik"e göre, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmamış araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kurala uymayan araçların işletmecilerine 625 lira ceza uygulanacak. Söz konusu uygulama, 1 Nisan´da sona erecek. Uygulama, kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatmasını ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatıldı. Kış lastiği takma zorunluluğunun başlaması ile birlikte İnegöl Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri de uygulamalara başladı.
Ekipler Bursa - Ankara yolunda yaptıkları uygulamada Otobüs, Kamyon, Tır ve ticari olan araçları tek tek durdurarak lastikleri kontrol etti. Durdurulan araçlarda sürücülerinin evrakları da kontrol eden trafik ekipleri kış lastiği takmayan sürücülere 625 TL para cezası keserek lastiklerini değiştirmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler ayrıca ceza kestikleri sürücülere 7 gün geçerli olmak kaydıyla izin belgesi verdi. Dün başlayan uygulamaların bundan sonrada sıklıkla devam edeceği ifade eden yetkililer, uygulamaların vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için yapıldığı belirterek sürücülerin kurallara uyması konusunda uyardı.
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