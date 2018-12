Kış lastiği uygulaması polis ekiplerini harekete geçirdi

-Polis ekiplerinin lastiklerde ölçüm yapması

( KOCAELİ ) - Ekipler kış lastiği kuralına uymayan ticari araç sürücüleri için yollara çıktı - Polis ekiplerinden kış lastiği takan sürücülere teşekkür KOCAELİ



- Kocaeli’de kış mevsimine girilesi ile ticari araçlar için başlayan kış lastiği takma zorunluluğu için harekete geçen polis ekipleri şehrin önemli güzergahlarında kontrol noktaları oluşturarak, kurala uymayan sürücülerin cezalandırılması için çalışma başlattı. Ekipler, kış lastiği takan sürücülere teşekkür etti. Kış mevsimine girilmesi ile birlikte ticari araçlarda kış lastiği takmak zorunlu hale geldi. Bugün itibari ile başlayan kış lastiği uygulaması sebebi ile Kocaeli Emniyeti Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, ana güzergahlarda kurala uymayan araçların belirlenmesi için harekete geçti. Ekipler tarafından şehrin önemli ana güzergahlarında oluşturulan kontrol noktalarında kış lastiği uygulaması yapıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan uygulamalarda 1 Nisan tarihine kadar devam edecek uygulama ile kış lastiği takma zorunluluğu olan ticari araçlar durduruldu. Yapılan kontrollerde ekipler tarafından kış lastiği takmayan yolculara 625 TL para cezası kesilip araç kış lastiği takılana kadar trafikten men edilirken, kurala uyan araç sahipleri ve sürücülerine teşekkür edildi. Kış lastiği takan araç sürücüleri ise, tüm sürücülerin can güvenliği için ticari araçların kış lastiği ile yola çıkmalarını istediklerini söylediler. “Diğer sürücülerin de taktırmalarını diliyorum” Kış lastiği uygulaması öncesinde can güvenliği için bütün bakımlarını yaptırdığını söyleyen tır sürücüsü Uğur Şahin, “Tır şoförüyüm. Kışın soğuklarda güvenli seyredebilmemiz için kış lastiklerimizi taktırdık. Hem kendimiz hem de başkalarının güvenliği için kurallara uymaya çalışıyoruz. Karda kışta ticari araç, ağır vasıta kullanmak zordur. Onun için önceden bütün bakımları ve kışlık lastik bakımlarımızı yaptırmalıyız. Diğer sürücülerin de taktırmalarını diliyorum. Bu can güvenliğimiz için çok önemli” dedi.

“Kış lastiği önemli, ağır vasıtalarda daha önemli” Kış lastiği takımının ağır vasıta araçlarda çok önemli olduğunu dile getiren Abdullah Karaoğlu ise, “İzmit’ten bir yükleyip Bartın istikametine devam edeceğim. Kış lastiği önemli, ağır vasıtalarda daha önemli. Çünkü yaptığımız iç, yol şartları bunu gerektiriyor. Biz bir ay önceden lastiklerimizi taktık. Şirketimiz bunun için gerekli önlemleri alıyor. Sürekli yollarda olduğumuz için bir ay önceden taktırıp, bugüne bırakmadık. Aracın lastiklerine alışma süreci var. Bunlara alıştık. Şu an çok rahat bir şekilde yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.