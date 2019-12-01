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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Kış lastiği uygulaması başladı

Kış lastiği uygulaması başladı

Trafik detay

Güzergah Ticari Araç Kış Lastiği Trol 

-Araçlardan detay
-Lastik kontrolü yapılırken
-Sürücülerden röportaj
-Başkasına ait sürücü kartı kullanan kişiye ceza
-Sürücü evrakları incelenirken
-Detaylar

( KIRIKKALE )- 43 ilin geçiş güzergahında ticari araçlarda lastik kontrolü yapıldı KIRIKKALE

- Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2019 tarihinde başladı.
43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale’de, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Kış mevsimine girilmesiyle birlikte 81 ilde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araç için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başladı.
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında belirlenen kritik noktalarda Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı. Kırıkkale-Kayseri ve Ankara-Samsun kara yolundaki belirlenen trafik denetleme noktasındaki uygulamada lastik kontrolünün yanı sıra sürücü belgeleri, takograf gibi evraklar da denetlendi. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 1 Ocak 2020 itibarıyla güncellenecek. Kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.
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