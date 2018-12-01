Kış lastiği takmayan 10 sürücüye ceza - DENİZLİ Haberi
- Uygulamadan detay görüntüler Denizli 'de kış lastiği takmayan 10 sürücüye cezaDENİZLİ (AA) - Denizli 'de, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle yapılan denetimlerde 10 sürücüye cezai işlem uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Denizli - Ankara yolundaki uygulama noktasında, ticari yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.Denetimlerde araçlarda kış lastiği takılı olup olmadığı ve lastiklerin diş derinliğini kontrol edildi.Polis, zorunluluğa rağmen kış lastiği bulunmayan 10 aracın sürücüsüne toplam 7 bin 150 lira ceza uyguladı.Yapılan denetimlerde yaklaşık her 10 araçtan 9'unun kış lastiği taktığı görüldü.