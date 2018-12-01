Kış lastiği takma zorunluluğu başladı - VAN İzle

- Ekiplerin Van - Erciş kara yolunda kış lastiği uygulaması yapması - Ekiplerin lastiklerde ölçüm yapması - Trafik Ekipler Amiri Komiser Serhan Dönmez'in konuşması - Bir sürücünün konuşması - Servis şoförü Cüneyt Amaç'ın konuşmasıZorunlu kış lastiği uygulaması başladı - Van 'da ekipler, şehirlerarası yolculuk yapan araçları durdurarak kış lastiği kontrolü gerçekleştirdiVAN (AA) - Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında Van 'da denetim yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Van - Erciş kara yolunda şehirler arası yolculuk yapan araçları durdurarak, kış lastiği kontrolü gerçekleştirdi.Yolcu otobüsleri başta olmak üzere, yük taşımacılığı yapan araçlar ve şehir içi servislerini durdurarak lastiklerin diş derinliğini kontrol eden ekipler, araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülere, belirtilen yasal sürede kış lastiği takmaları konusunda uyarıda bulundu. Van çıkışında otobüslerde kontrol yaparak lastikleri inceleyen ve kış lastiği bulunmayan otobüslerin geçişine izin vermeyen polisler, yolculara da emniyet kemeri takmaları yönünde uyarıda bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Ekipler Amiri Komiser Serhan Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçların sürücülerine ceza kesmek olmadığını söyledi.
Herkesin sevdiklerine sağ salim ulaşmaları husunda sürücülere uyarılarda bulunduklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:"Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yazlık lastiklere oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Olası kazaların önüne geçebilmek, yolları açık bulundurmak, yolcuların güvenli şekilde kara yollarını kullanmasını temin etmek amacıyla bu uygulamayı yapıyoruz. Sürücüler kendi güvenlikleri için sevdiklerinin güvenliği için kış lastiklerini taksınlar."Servis şoförlerinden Cüneyt Amaç ise, kış lastiği denetimlerinin her yerde yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu tür denetimlerin yapılmasından servis şoförleri olarak memnunuz. Bu bizim ve yolcuların güvenliği açısından önemli. Kazaların büyük bölümü yollardaki buzlanmadan kaynaklanıyor. Ben kış lastiklerimi bir hafta önce takmıştım. Çünkü bu bölgede karın ne zaman yağacağını bilemezsin." ifadelerini kullandı.Bazı yolcular da, bu tür denetimlerin sürekli olması gerektiğini belirterek, polislere teşekkür etti.Kış lastiği uygulamasının başlamasıyla lastikçilerde de yoğunluk yaşandı.Zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 2019'da sona erecek.