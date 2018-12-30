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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kış hastalıklarına karşı özel çay: 'Bomba'

Kış hastalıklarına karşı özel çay: 'Bomba'

Kapalı çarşı ve aktarlar

Bitkisel Ürün Bitkisel Ürünler Soğuk Algınlığı Kış Mevsimi Gribal Enfeksiyon 

-Çayhane ve müşteriler
-Bomba adlı içeceğin hazırlanışı
-Mehmet Tatlı röp
-Mustafa Uludağ röp
-Recep Yiğit röp

( KAHRAMANMARAŞ ) Kış hastalıklarına karşı özel çay: "Bomba"- Kahramanmaraş'ta kış mevsiminde hastalıklardan korunmak için vatandaşlar, "bomba" adı verilen bol baharat karışımlı çayı içiyor KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, hastalıklardan korunmak için bol baharatlı özel karışım "Bomba" adı verilen çay tüketiyor. Kahramanmaraş'ta yoğun şekilde tüketilen Bomba adlı içecekte bol baharatlı özel karışım bitkisel ürünler bulunuyor. Bitkisel çayların yanı sıra çay ocaklarında da yoğun olarak tüketilen Bomba, daha çok zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil gibi baharatlar ile hazırlanıyor. Üşütmeye bağlı soğuk algınlığına iyi gelen baharatların karışımı içeceklerin satışını yaptığını söyleyen Mehmet Tatlı, “Şuanda gündemde olan baharat çayları var. Tüm üşütmeyle ilgili ve soğuk algınlıklara karşı baharat karışımı çaylar var. Zencefil, zerdeçal, hibiskus, tarçın, karanfil ve karabiber karışımı sıcak su ile karıştırılıp içilebilecek çaylar var" dedi.
Kahramanmaraş’ta her çaycıda Bomba adlı bitkisel çayın bulunduğunu söyleyen müşterilerden Mustafa Uludağ, “Kahramanmaraşlıların değişik baharatlardan oluşturup içtiği ve bütün çayhanelerde bulabileceği çay vardır. Bu çay özellikle gribal enfeksiyona karşı ve metabolizmayı iyi çalıştıran şifalıdır” diye konuştu.
Saraçhane Çarşısı’nda 32 yıldır çay ocağı işleten Recep Yiğit, kış aylarında hastalıklardan korunmanın en kolay yönteminin bol karışımlı bitki çayı olduğunu söyledi.

Yiğit, “Genelde kekik, ada çayı ve Bomba gibi içecekler müşterilerimiz tarafından soğuk günlerde tüketiliyor. Bu çayların hem hastalıklardan korunma hem de hasta olmadan önce içilebilir olması rağbeti artırıyor” ifadelerini kullandı.
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