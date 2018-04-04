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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kış Doğu’ya geri döndü İzle

Kış Doğu’ya geri döndü İzle

- Kar ve soğuk detay ve genel görüntüleri

Hava Sıcaklığı Mahsur Kaldı Kar Kalınlığı Karla Mücadele Kar Yağışı 

-- Buz tutan araç camları ve röportaj
-- Soğuk ve buz detayları

( ERZURUM - HD) ERZURUM

- Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum Palandöken’de eksi 10 derece olarak ölçüldü. Erzurum Kars, Ağrı ve Ardahan'da tipiye dönüşen kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Çok sayıda aracın yollarda mahsur kaldığı bölgede kar kalınlığı Erzurum şehir merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle araçlar ve bitkiler beyaz örtüyle kaplanırken vatandaşlar da nisan ayında yağan karın keyfini çıkardı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgilerin, yetkililerin ve zirai faaliyetlerde bulunan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” denildi. Öte yandan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı eksi 10 dereceyle Erzurum Palandöken’de kaydedildi. Bölgedeki diğer illerde ise gece en düşük hava sıcaklığı; Kars Sarıkamış ve Erzincan Ergan Dağında eksi 9, Ardahan’da eksi 5, Ağrı’da eksi 3, Iğdır’da 5 derece olarak ölçüldü. (AA-AA)
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