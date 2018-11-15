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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kış aylarının vazgeçilmez kurutmalık ürünleri tezgahlarda

Kış aylarının vazgeçilmez kurutmalık ürünleri tezgahlarda

tarihi çarşılardan detaylar

Organik Ürün Yabancı Turist Yerli Turist Gesi Sonbahar 

-Kurutmalıklardan görüntüler
-Esnaf Mehmet Reşat Catın konuşmaları
-Esnaf Emin Yücel konuşmaları
-Genel görüntü ve detaylar

( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Kışlık kurutmalık ürünler tarihi sokakları süslüyor- Şanlıurfa’da kışlık kurutmalıklar yerli turistlerin vazgeçilmezi ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da sonbaharda temizlendikten sonra iplere geçirilip kurutulan ve kış aylarında satışa sunulan kurutmalık patlıcan, biber, acur, bamya gibi ürünler tarihi sokakları süslüyor. Kentte tarihi çarşılar bölgesini rengarenk görünümüyle boyayan kışlık kurutmalık sebzeler, yoğun rağbet görüyor. Kış aylarının vazgeçilmez yemek ürünleri arasında yerini koruyan kurutmalık sebzeler, esnafın da yüzünü güldürüyor. Kurutmalık sebze satışı yapan esnaf, işlerinin iyi gittiğini belirterek, kışın en çok tercih edilen ürünlerin başında kurutmalıkların geldiğini belirtti.
Sonbahar aylarında evlerde özenle temizlenen biber, patlıcan, acur, bamyalar daha sonra iplere geçirilerek, kurutuluyor. Ardından muhafaza edilerek, kış aylarında dükkanlarda satışa sunuluyor. Kış aylarının vazgeçilmez yemekleri arasında gösterilen kurutmalıklar, özelikle rengarenk görünümü ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tarihi çarşılar bölgesinde 20 yıllık esnaf Mehmet Reşat Catın, kurutmalık ürünlere kış aylarında ilginin olduğunu belirterek, “Kurutmalık patlıcan, biber, acur, kabak ve bamyaları kış aylarında tezgahlara koyuyoruz. Vatandaşlar hem kızartmalık hem de dolmalık olarak alıyorlar. Yaz aylarında kurutulur, kışın da biz dükkanlarımızda satışa sunuyoruz. Kışın bulunmayan organik ürünleri vatandaşlar kurutmalıkları alarak değerlendiriyor. Çok güzel tadı oluyor” dedi.
Yazın evlerde kurutuluyor, kışın satışa sunuluyor Kurutmalık ürünlere ilginin olduğunu aktaran esnaf Emin Yücel ise “Yazın evlerde kurutulup yapılan ürünler, kışın yemeklerde kullanılıyor. Kurutmalıkların fiyatları uygundur. Şanlıurfa’nın kendine has, kendine özgü yapılan kurutmalıklarıdır. Biber, patlıcan, bamya, domates ve diğer kurutmalıklar bu yılın yeni mahsulü olarak tezgahlara koyduk. Satışlarımız gayet iyi gidiyor. Vatandaşlar kurutmalıklara ilgi gösteriyor” diye konuştu.
Bağı, 10 ile 40 lira arasında değişen kurutmalık ürünlerin her bağında ise 50 adet biber, patlıcan, bamya, domates, bamya veya acur bulunur.
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