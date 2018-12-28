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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kırşehir'deki kazada hayatını kaybeden minik Lorin'den geriye bu görüntüler kaldı

Kırşehir'deki kazada hayatını kaybeden minik Lorin'den geriye bu görüntüler kaldı

Minik Lorin’in cenazesinin musallaya konması

Sarılar Cenaze Helal Yolcu Otobüsü 

-Alevi Dedesinin dualar etmesi
-Cenaze namazı
-Minik Lorin’in fotoğrafını taşıyan bir yakını
-Lorin’in tabutuna sarılarak ağlayan yakınları
-Lorin’in cenazesinin arabaya taşınması
-Lorin’in ölmeden önce çekilmiş görüntüleri
-Lorin'in fotoğrafı

( TUNCELİ )- Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden minik Lorin son yolculuğuna uğurlandı- Lorin’den geriye ölümünden birkaç gün önce çekilen annesiyle gezdiği ve dedesiyle oynadığı bu görüntüler kaldı TUNCELİ

- Kırşehir’de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki minik Lorin Naira Can, memleketi Tunceli’de son yolculuğuna uğurlandı. Lorin’in cenazesinde babası Volkan Can, Anne Annesi Didar Emir ile vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Kırşehir’de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 7’si ağır 35 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden 3 yaşındaki minik Lorin Naira Can için memleketi Tunceli’nin Hozat İlçesi Akdemir Köyü’nde bulunan Cemevi’nde tören düzenlendi.
Minik Lorin’in cenaze törenine aynı kazada ağır yaralanan ve yoğun bakımda olduğu annesi Necla Emir katılamazken, babası Volkan Can, anneannesi Didar Emir, köylüleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze töreninde konuşan dedesi minik Lorin’in masumu pak olduğu için onun kendilerine hakkını helal etmesini isterken, cenazeye katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze töreninde bazı miniklerin de yakalarına Lorin’in fotoğrafını astıkları görüldü.
Lorin, düzenlenen törenin ardından Akpınar Köyü’nde son yolculuğuna uğurlandı. Lorin’den geriye ölümünden birkaç gün önce çekilen annesiyle gezdiği ve dedesiyle oynadığı görüntüler kaldı. Öte yandan aynı kazada hayatını kaybeden İsmail Güneş de Hozat İlçesi’nde, Ramazan Yegül ise Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.
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