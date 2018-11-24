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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kırşehir’de yılın Ahisi Mustafa Ay: “Ahi geleneği fırsatçılığa müsaade etmez” İzle

Kırşehir’de yılın Ahisi Mustafa Ay: “Ahi geleneği fırsatçılığa müsaade etmez” İzle

yılın ahisinin detay görüntüsü

Karaborsa Ekonomik Kriz Trol 

-röportaj
-detay

( KIRŞEHİR -ÖZEL) KIRŞEHİR

– Dünya sigortacılığına ve sendikacılığına temel teşkil eden Ahi Evran’ın önderliğinde esnaf teşkilatlanmasını sağlayan Ahilik Haftası kutlamalarında yılın Kırşehir’de Ahisi seçilen terzi Mustafa Ay, stokçuluğun Ahi kuralları ve dinimize aykırı olduğunu söyledi.

Kırşehir merkezli kutlanan Ahilik Haftası etkinliklerinin 31. Haftası kutlamalarında yılın il Ahisi olan Ay, “Biz ahi esnafı olarak devletin ahi kurallarına uyduğu gibi bizler de esnaf olarak kurallara uyup çalışmalıyız. Ekonomik dalgalanmalardan devletimizin rahatlıkla çıkacağına inanıyoruz. Stokçuluk ve fırsatçılık devlet olarak ve millet olarak bizleri yıldıramaz ”dedi.
Ahilik geleneği ve yapılacak devlet-millet kenetlenmesi ile ekonomik dalgalanmaların etki etmeyeceğini ifade eden Ay, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Kırşehir’de ve Türkiye’de yaşanan ekonomik krizi esnaf olarak ahi kurallarına uyduğumuz devlet ve milletçe kenetlendiğimiz müddetçe bizlerin bu krizi rahatlıkla atlatacağımıza inanıyoruz. Stokçuluk ve karaborsacılığa tenezzül etmeden ahi kurallarına uyduğumuz zaman memlekette kriz diye bir şey kalmaz. Hepsini bitiririz. Yeter ki, ahi kurallarına uyalım. Devlet ve milletimizle bütünleştiğimiz zaman ahi kurallarına da uyulduğunda devlet ve millet sıkıntı çekmez. Yaşadığımız sıkıntıları atlatacağımıza inancımız ve güvenimiz sonsuzdur. Stoklar ise kontrol altına alınarak kullanılmalı, stokçuluk Ahiliğe ve dinimize de aykırıdır. Vatandaşın yanında olabilmeliyiz. Bu dünyada ve ahirette de bu fırsatçılığın vebali var. Milletini düşünen insan fırsatçılık ve stokçuluk yapmaz.”
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