Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kırşehir’de toz bulutu oluştu

Kırşehir’de toz bulutu oluştu

toz bulutu oluşumu

-detay
-fotoğraflar

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

– Kırşehir’i akşam saatlerinde etkisi altına alan yağmur öncesi toz bulutu oluştu. Şehir merkezini olumsuz etkileyen toz bulutları, Kırşehir’in bazı ilçelerinde rüzgarın da etkisiyle birçok ağacın zarar görmesine neden oldu. Toz bulutu şehri tepeden gören Akbayır mevkiinden de net olarak izlendi. Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, yağışların Pazartesi gününden önce beklenmediğini, toz bulutunun soğuk ile sıcak havanın karşılaşması ve basıncın düşmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.


İlgili Foto Galeriler
Şehir Magandaları Yol Kesip, Hamile Kadının Bulunduğu Araca Böyle SaldırdıŞehir Magandaları Yol Kesip, Hamile Kadının Bulunduğu Araca Böyle Saldırdı
O İlçede Alarm! 17 Kişi Hastaneye KaldırıldıO İlçede Alarm! 17 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Yolcu Otobüsüyle Otomobil ÇarpıştıYolcu Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı
Hatay Reyhanlıda PatlamaHatay Reyhanlıda Patlama
Aile Şoktan Çıkamadı! Yaşadığını Bildikleri Kızları Defnedilince...Aile Şoktan Çıkamadı! Yaşadığını Bildikleri Kızları Defnedilince...
Kamboçya’da Öldürülen Türkün Cenazesi Adana’ya GetirildiKamboçya’da Öldürülen Türkün Cenazesi Adana’ya Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı