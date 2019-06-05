Kırşehir’de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Haberi

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( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Kırşehir’in Kaman ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı. Olay, Kaman İlçesi Darıözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.U., ile M.U., gittikleri eğlence mekanının çıkışında kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Kanlar içerisinde yerde kalan G.U. ve M.U., ihbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile Kaman İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. G.U., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, inceleme yaptı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı M.U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olaya karışan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

