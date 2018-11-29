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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kırşehir’de otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Video

Kırşehir’de otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Video

- Kaza yeri detay görüntülerKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir ’in Çiçekdağı ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Ahmet H. idaresindeki 06 APP 60 plakalı otomobil, Çiçekdağı - Kırşehir kara yolu Tarım Kredi Kooperatifi mevkisinde, karşı yönden gelen İbrahim H. yönetimindeki 34 AS 8724 plakalı minibüsle çarpıştı.Kazada, otomobil şoförü Ahmet H. ve yanında bulunan Fatma H. hayatını kaybetti, minibüs şoförü İbrahim H. ile Yaşar B. ve kimliği tespit edilemeyen Afgan uyruklu bir kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çiçekdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk Müdahale Minibüs Şoförü Sağlık Ekipleri 

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