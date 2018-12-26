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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kırşehir'de otobüs devrildi 3 kişi öldü 35 kişi yaralandı

Kırşehir'de otobüs devrildi 3 kişi öldü 35 kişi yaralandı

yol detay

Kamera Direksiyon 

-olay yeri
-kaldırılan otobüs
-telefon kamera görüntüsü

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde özel bir firmaya ait otobüs devrildi. Kaza da ilk belirlenmelere göre 3 kişi yaşamını .yitirdi 35 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Kayseri istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan 62 AR 671 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası Kaman İlçe yol ayrımını geçtikten sonra Akpınar ilçesini geçtikten sonra devrildi. UMKE, 112, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kaza da 3 kişi yaşamını yitirdi. Altı kişinin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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