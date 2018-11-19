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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kırşehir'de kedinin fare ile oyunu kamerada

Kırşehir'de kedinin fare ile oyunu kamerada

- Kedi ile fareden görüntü

Kamera Trol 

-- Vatandaşlardan görüntü
-- Detay

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir Cacabey Meydanında kedinin fare ile oyunu kameralara yansıdı. Vatandaş ise cep telefonları ile yaşanan anı kayda alma telaşına düştü. Kent meydanına bakan tali yolda kedinin sıkıştırdığı fare, kaçmak için hamle yapmazken kedi fareyi kıskaca aldı. Kedinin fare ile oynadığını gören vatandaşlar ise cep telefonları ile kedinin oyununu görüntülemeye çalıştı. Vatandaşlar bazen kediyi farenin üzerine yönlendirirken bazen de fareyi yaşıyor mu diye kontrol etti. Farenin tepkisizliği karşısında ise kedi, farenin sırtına hamle yaparak uzaklaştı.
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