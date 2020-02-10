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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kırşehir’de karla mücadele çalışmaları sürüyor İzle

Kırşehir’de karla mücadele çalışmaları sürüyor İzle

il özel idare ekipleri çalışmaları

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 


- Kırşehir’de, karla mücadele çalışmaları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından aralıksız sürdürülüyor. Kırşehir’in ilçe ve köylerinde etkili olan yağış nedeniyle kapanan köy yolları ve ilçe bağlantıları yapılan çalışmalarla açılarak vatandaşın mağduriyet yaşamasının önüne geçiliyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir, ilçe ve köylerinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yollarının yeniden yapılan çalışma ile ulaşıma açıldığı belirtildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, karla mücadele ekiplerinin her daim teyakkuzda olduğunu belirterek, kar yağışı sonrası tipiden dolayı kapanan Mucur ilçesi Dağçiftliği, Küçük Köpekli, Bahcecik mevkiindeki yolların karla mücadele ekiplerince açıldığını söyledi.

(EÖ-AÖ-
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