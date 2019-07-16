Kırşehir’de halk Cacabey Meydanında darbecilere karşı yürüdü Video

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-cacabey meydanı

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-mehteran gösterisi



( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Kırşehir’de hain darbe girişimi 15 Temmuz’un yıl dönümünde halk, Askerlik Şubesi kavşağından Cacabey Meydanına kadar coşku ile yürüdü. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günün’de Kırşehirliler, Cacabey meydanında buluştu. Binlerce Kırşehir’li Cacabey meydanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını canlı yayında dinledi. Askerlik Şubesi kavşağında toplanan guruplar ellerinde Türk Bayrakları ve hain darbe girişimine karşı hazırlanmış 15 Temmuz tişörtleri ile yürüdü. Meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kahramanlık şiirleri seslendirildi. Kurulan ekrandan 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe girişimi halka izlettirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka seslenişini de canlı izleyen Kırşehirliler, Kırşehir Belediyesi mehteran ekibinin kahramanlık şiirleri ile darbe girişimini protesto etti.

