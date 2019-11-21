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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kırşehir’de gaz yağı patladı: 1 yaralı Haberi

Kırşehir’de gaz yağı patladı: 1 yaralı Haberi

olay yeri

Polis Soba Kovası 

-ekiplerin müdahalesi
-polisin çalışması
-detay

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

– Kırşehir’de kül ve gaz yağını yan yana koyan bir kişi, meydana gelen patlamada yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde ikamet eden İ.U., sabah erken saatlerde içinde köz bulunan soba kovasını balkona gaz yağı ile birlikte koydu. Bir süre sonra ısınmanın da etkisiyle gaz yağı patladı. Çevrede bulunan esnafında zarar gördüğü patlamada yaralanan İ.U., Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen İ.U.’nun evinde polis inceleme başlattı.Çevrede bulunan esnaflar ise Kırşehir Belediyesi İtfaiye birimlerinin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından kaldırım ve dükkanlarında temizleme çalışması yaptı. Yaşanan patlama ile ilgili incelemeler sürüyor.
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