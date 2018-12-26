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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kırşehir'de çocuklar karın keyfini poşetlerle kayarak çıkardı

Kırşehir'de çocuklar karın keyfini poşetlerle kayarak çıkardı

kar topu oynayan çocuklar

Kar Topu Kullar Kar Yağışı Irak 

-kayan çocuklar
-çocuk röportaj

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir'i gece saatleri ile etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte okulların tatil olması çocukları sokaklara döktü. Kırşehir'de tüm yurtta olduğu gibi gece saatlerinde başlayan kar yağışı Çiçekdağı ilçesini de etkisine aldı. İlçede okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar oluşturdukları kar kaplamış sokakları oyun alanına çevirdi. Çocuklar önce kar topu oynadı, sonra poşetleri kaydırak yaparak karın keyfini çıkardı. İlçe Belediye ekipleri ise vatandaşların zorluk yaşamaması için kar küreme araçları ile yolları açtı. (OE-EÖ-SK)
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