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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Kırşehir’de, cadde ve sokaklarda Neşet Ertaş türküleri seslendiriliyor Haberi

Kırşehir’de, cadde ve sokaklarda Neşet Ertaş türküleri seslendiriliyor Haberi

megafondan ertaş'ın türküleri seslendirme

Tarım Abdal Belgesel Davul Zurna Hayat Hikayesi 

-vatandaş röportaj
-açılış programı
-davul zurna gösterisi

( KIRŞEHİR )- Neşet Ertaş’ı anma etkinlikleri başladı KIRŞEHİR

- Bozlak ustası merhum Neşet Ertaş’ın hayatını kaybedişinin yedinci yılı anma etkinlikleri kapsamında memleketi Kırşehir’de, cadde ve sokaklarda Neşet Ertaş’ın eserleri seslendiriliyor. Neşet Ertaş anma etkinlikleri kapsamında Anıt Meydan da, abdallar topluluğunun davul zurna gösterisi sundu. Neşet Ertaş Anma etkinlikleri kültürel geleneğe uygun olarak Ertaş’ın eserlerinin temsilcileri tarafından seslendirilmesi ile başladı.
Kırşehir Belediyesi belediye hoparlörler sisteminden halk 2 gün sürecek etkinlikler boyunca Neşet Ertaş'ın kendi sesinden hayat hikayesini ve eserlerini dinleyecek. Sabah saatlerinde Ertaş'ın eserlerinin duyulması karşısında düşüncelerini açıklayan Kırşehirliler, "Rahmetli Ertaş, Kırşehir'in en önemli marka değerlerinden birisidir. Kırşehirliler dışında da gelenlerin ilk ziyaret ettiği alan Neşet Ertaş'ın mezarı, her gün de dinlesek memnunuz. Abdallık kültür ve geleneğinin en son temsilcisidir, Neşet Ertaş, halkın sanatçısı olmayı önemsediği için devlet sanatçılığını reddeden 21. yüzyılın Yunus Emresi, Dadaloğlu'dur Neşet Ertaş"dediler. Bozkırın tezenesi olarak bilinen merhum Neşet Ertaş’ı anma etkinliklerinin yedincisi memleketi Kırşehir’de düzenleniyor. Hayatını kaybettiği 25 Eylül tarihinde mezarı başında yapılacak dua ile anılacak olan Ertaş anısına babası Muharrem Ertaş’ın evinde ‘sazımın emaneti’ adlı program düzenlenecek. Ertaş’ın eserlerinin seslendirileceği konserlerde; Nazlı Öksüz, Gülay gibi sanatçıların yanı sıra yerel sanatçılar da sahne alacak. Ertaş’ın hayatından kesitlerin izlettirileceği belgesel ile kültürün devamlılığının aktarımının ve hayat hikayesinin bilinmesinin önemli görüldüğü etkinlikler kapsamında Ercan Keseli Süleyman Şenel, Bayram Bilge Tokel, Adnan Yılmaz, Kübilay Dökmetaş, Mehmet Erhan Yiğiter’de Ertaş’ın hayatının önemli kesimlerini düzenlecek panelde anlatacak. (EÖ-AÖ-
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