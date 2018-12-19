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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kırşehir'de ambulans devrildi: 6 yaralı

Kırşehir'de ambulans devrildi: 6 yaralı

- Kırşehir 'de ambulans devrildi - 6 yaralı - Kaza alanından görüntüler - Hasta almaya giden ambulansın otomobille çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldıKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir 'de, hasta almaya giden ambulansın, otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.Kent merkezindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri'den hasta almak için yola çıkan Ali Öcalan'ın kullandığı 40 AAB 877 plakalı ambulans, Ahmet Yesevi Bulvarı Bulvarı 27 Evler Kavşağında bulunduğu şeritten çıkarak karşıdan gelen Mehmet Öksüz idaresindeki 06 MAC 11 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans devrildi.Ambulans sürücüsü ile sağlık personeli Yasemin Evik ve Zeynep Demirel, stajyer öğrenciler Rahime Karadut ve Umut Samed Ünsal ile otomobilin sürücüsü Öksüz yaralandı.Yaralılar, olay yerine çağrılan başka ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Öksüz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kırşehir Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Hastane Amed Sağlık Personeli Öğrenciler 

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