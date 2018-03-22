Kırşehir Belediyesi çöpten elektrik üretiyor

-detay

-belediye başkanı tesisi incelerken

-belediye başkanı açıklama



( KIRŞEHİR ) - KIRŞEHİR



- Kırşehir Belediyesi çöpte oluşan metan gazından elektrik üretme tesisi kurdu. Kırşehir’de hayata geçen ev ve işyerlerinde oluşan evsel atıkların, modern bir şekilde imha çalışmalarının yapılması amacıyla faaliyete geçirilen tesis, aynı zamanda çöpte oluşan metan gazından da elektrik üretiyor. Tesisin 1 milyon Euro’luk yatırım olduğunu anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Ana mantık işleyiş, çöte oluşan metan gazını alıp bu gazı yakıp elektrik enerjisi haline getirmek üzere kurulmuş bir sistem. Kırşehir’i Kervansaray Dağlarına her yere çöp atılan bir durumdan modern çöp depolama tesisine ondan da elektrik üreten bir duruma gelmesi Kırşehir’in aldığı mesafeyi göstermesi açısından önemli bir ölçü. Yap-işlet-devret modeli ile ihaleye çıktık. Yaklaşık 1 milyon Euro’luk bir yatırımla yatırımcımız bu işletmeyi kurdu. 10 yıl süre ile elektrik üretecek. 8 bin kilowat (KW) günde elektrik üretilecek. Bu da 3 bin civarında konutun elektrik üretimi manasına geliyor. Buradan elde edilen gelirden de Belediyeye kira ödenecek. Çöpteki birikmiş gazı alarak doğaya metan gazı alımını da azaltmış oluyoruz ”dedi.

“Bölgesel şehir ısıtmaları hayata geçecek” Bölgesel şehir ısıtmaları ile ilgili Kırşehir’in jeotermal kaynaklarından da faydalanılması gerekliliğini belirten Belediye Başkanı Bahçeci, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler olarak Enerji Bakanlığının Danimarka hükümeti ile Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün de yer aldığı mevzuat çalışması da yürüttüğünü anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci konuşmasını şöyle sürdürdü: “Amacımız ve gayemiz, şehirlerimizi bölgesel ısıtma noktasında bir proje kapsamında dahil olması Danimarka yaklaşık 110 yıldır bölgesel ısıtma yapıyor. Danimarka konutlarının yüzde 70’ini bölgesel ısıtmayla ısıtıyor. Yüzde 60’ını da yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiği enerji ile üretiyor. Bu çok önemli bir rakam. Kendi konutumda aylık 400-450 lira doğalgaz parası ödüyorum. Yan apartman da ise merkezi sistemde 20 daire tek merkezden ısıtılıyor. Onlar ise aylık 150 civarında ödüyor. Yenilenebilir enerji bu denli ekonomik, bütün şehrin ise tek merkezden ısıtıldığını düşünün çöpten elektrik ürettiniz onu havuza atıyorsunuz. Enerjiyi baca ile soğutmak için bir de para harcıyoruz. Kırşehir olarak Türkiye’de pilot il olmaya biz talibiz. Çünkü; Jeotermal var. Petlas, Çemaş gibi fabrikalarımız var. Rüzgar ve güneş potansiyelimiz var. Çöpten ise enerji üretebiliyoruz. Jeotermalden dolayı da bir ısıtma altyapımız var. Türkiye bu adımları kararlı bir şekilde atarsa biz Kırşehir olarak talibiz. Dünyanın ise ana meselesi enerji şehirleri de en ekonomik şekilde ısıtmamız lazım” (EÖ-AÖ-

