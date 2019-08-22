Kırsal bölgelere 22 milyon euroluk destek

--Berger'in konuşmalarından

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( ANKARA )- "Kırsalın ihtiyaçlarını kırsaldakiler belirleyecek ve bu ihtiyaçları karşılayacak projeler desteklenmiş olacak” - "Projeye rağbet edilmesini bekliyoruz" ANKARA



- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Leader programı ile 2023 yılına kadar yerel eylem gruplarına yaklaşık 22 milyon euro destek verilmesi hedeflenmektedir. Böylece kırsalın ihtiyaçlarını kırsaldakiler belirleyecek ve bu ihtiyaçları karşılayacak projeler desteklenmiş olacaktır” dedi.

Kırsal kalkınma kapsamında IPARD II programının önemli bir ayağı olan "Leader Yaklaşımı" programının tanıtım toplantısı Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, “Biz tarımın, gıdanın, hayvancılığın, suyun ve ormanın bakanlığı olarak kırsal kalkınmayı bu beş unsurun da geleceği olarak görüyor, tüm imkânlarımızla kırsalı ve yereli destekliyor, teşvik ediyoruz” dedi.

Kırsalda desteklerin her daim devam edeceğini belirten Pakdemirli, 2015 yılından bu yana uygulanan IPARD II programının başarıyla yürütüldüğünü söyledi.



"Leader ile yerel eylem grupları yöreleri için stratejiler hazırlayacak" Bakan Pakdemirli, IPARD II programı kapsamında destek sağlanacak yeni tedbirlerden birisi olan Leader Yaklaşımı'nı “yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması” olarak tanımladı. Bakan Pakdemirli, bu yeni uygulamada oluşturulacak grupların kendi yöreleri için kalkınma stratejileri oluşturacağını belirterek, “Bu yaklaşım ile kamu, özel sektör, sivil toplum işbirliği ile yerel eylem grubu (YEG) derneklerinin oluşturulması, bu grupların kendi yöreleri için yerel kalkınma stratejilerini hazırlaması ve uygulaması sağlanmaktadır. Yani herkes kendi bölgesinin insanıyla kendi yöresinin derdini tespit ediyor ve çözümü de işbirliği ile gerçekleştirebiliyor” diye konuştu.

Proje kapsamında oluşturulan iki binin üzerindeki yerel eylem grubunun kırsal kalkınma hedeflerine ulaşılmasında çok önemli rol oynadığını söyleyen Pakdemirli, “Yerel eylem grubu dernekleri; yerelde belediyeler, kaymakamlıklar ve ilgili diğer kamu kurumları ile birlikte girişimciler, çiftçiler, kooperatifler, birlikler, sivil toplum kuruluşlarından oluşturulan bir kamu-özel ortaklığı modelidir” ifadelerini kullandı. “Leader Yaklaşımı şimdilik 12 ilde uygulanıyor” Pakdemirli, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliği ile yürütülen Leader Yaklaşımı'nın şu an 12 ilde uygulandığını ancak zamanla bu illerin sayısının artırılacağını aktardı. Bakan Pakdemirli, “2010 yılında Şanlıurfa’nın Birecik ve Çorum’un İskilip ilçelerinde pilot olarak başlatılan çalışmalara 2015 yılından itibaren hız verilmiş ve Leader Ankara, Amasya, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Manisa, Ordu ve Samsun olmak üzere toplam 12 ilimizde yaygınlaştırılmıştır” dedi.

"2023’e kadar 22 milyon euro destek verilecek" Bugüne kadar toplamda 55 yerel eylem grubu kurulduğunu hatırlatan Bakan Pakdemirli, “Leader Programı ile 2023 yılına kadar yerel eylem gruplarına yaklaşık 22 milyon euro destek verilmesi hedeflenmektedir. Böylece kırsalın ihtiyaçlarını kırsaldakiler belirleyecek ve bu ihtiyaçları karşılayacak projeler desteklenmiş olacaktır” diyerek destek miktarını da açıkladı.

“Vatandaşımızı gücümüzün son haddine kadar destekleyeceğiz” Yerelin kaynaklarının, güçlü yanlarının, değerlerinin ve potansiyelinin gayet iyi bilindiğini belirten Pakdemirli, “Bizim milletimiz devletini sever, devletine güvenir. İnsanımız ister ki devlet yoluna ışık tutsun, bir adım atsın, yol açsın. Biz de bu Leader Yaklaşımı ile insanımızın paydaşlarıyla işbirliği yapmasına imkân sağlayacağız. Bu konuda kırsalı, köylümüzü, çiftçimizi, emekçimizi gücümüzün son haddine kadar destekleyecek ve yönlendireceğiz” dedi.

"Destek bizden, ilgi göstermek sizden” Leader Yaklaşımı'nın sonuç odaklı olması, ne işe yaradığı belli olmayan bir raf projesi olmaması için çalışacaklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli, özellikle de gençlere seslenerek, "Projeye rağbet edilmesini bekliyoruz" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise bu programın Türkiye için önemli olduğunu vurgulayarak, AB’nin de öncü uygulamalarından bir tanesi olduğunu ifade etti.

Berger, bu faaliyetlerin çok sayıda kişiye hitap ettiğinin altını çizerek, “Aslında bu program sayesinde elimizde olan kaynaklardan çok daha fazlasını harcayabiliyoruz” ifadelerini kullandı. Yerel eylem grubu dernekleri, nüfus büyüklüğü ve kapsadığı alana göre program süresince 320 bin ila 400 bin euro arasında destek alabilecek. Bu kapsamda en geç Eylül ayı başlarında çağrıya çıkılarak, yerel eylem gruplarının başvuruları alınacak ve değerlendirilecek.

