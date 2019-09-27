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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kırsal alanda çıkan yangın Asi Nehri’nden alınan suyla yangını söndürüldü

Kırsal alanda çıkan yangın Asi Nehri’nden alınan suyla yangını söndürüldü

Yanan alanlar uzaktan detay

Tarım Çekim İtfaiye Eri Harekete Geç Helikopter 

-Alevler
-Helikopterin Asi Nehri’ne inişi
-Suyu alıp kalkışı
-Yangın noktasına suyu boşaltması
-Helikopterin Asi Nehri’nin farklı noktasından tekrar su alışı
-Yangın noktasına suyu boşaltması (su balonunu yakın çekim)
-Yanan alanlardan detaylar
-Ekiplerin hortumlarını toplaması
-Bir itfaiyecinin küreğiyle geri dönmesi
-İtfaiye araçları ve arka planda helikopter

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da, kırsal arazide tarım alanında yangını çıktı. Yangına müdahalede bulunan helikopter Asi Nehri’nden aldığı sularla yangını söndürdü. Yangın, Defne ilçesi Dursunlu Mahallesinde bulunan kırsal arazide çıktı. Yangın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 1 helikopter, 2 arazöz ve çok sayıda itfaiye eriyle havadan ve karadan alevlere müdahalede bulundu. Helikopter yangın noktasına yakın olan Asi Nehri’nden aldığı sularla yangına hızlı müdahalede bulundu. Karadan da verilen destekle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 5 hektarın küle döndüğü alanda soğutma çalışmaları sürüyor. (MBY-
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