Kırmızıtaş Holding'in iki sahibi FETÖ'den tutuklandı



- Antalya'da, Fetullahçı Terrö Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kırmızıtaş Holding'in sahibi 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte yapı market, otomotiv yedek parça ve servis hizmetleri ile sigorta aracılık hizmetleri pazarlaması sektöründe faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding’e bağlı 4 şirkete 8 Mart’ta kayyum atanmış ve holdingin sahipleri R.K., İ.K. ve H.K., gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan R.K. ve H.K., "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (SÇ)

