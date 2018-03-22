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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kırmızıtaş Holding'in iki sahibi FETÖ'den tutuklandı

Kırmızıtaş Holding'in iki sahibi FETÖ'den tutuklandı

Şirketten ve yöneticisinin arşiv görüntüleri

( ANTALYA ) - ANTALYA

Adli Kontrol Kayyum Market Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- Antalya'da, Fetullahçı Terrö Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kırmızıtaş Holding'in sahibi 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte yapı market, otomotiv yedek parça ve servis hizmetleri ile sigorta aracılık hizmetleri pazarlaması sektöründe faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding’e bağlı 4 şirkete 8 Mart’ta kayyum atanmış ve holdingin sahipleri R.K., İ.K. ve H.K., gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan R.K. ve H.K., "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (SÇ)
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