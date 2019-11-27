Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kırmızı ışıktan geçerken yaralanıp 235 TL ceza yedi..Kadının metrelerce savrulduğu kaza anı kamerada

Kırmızı ışıktan geçerken yaralanıp 235 TL ceza yedi..Kadının metrelerce savrulduğu kaza anı kamerada

Güvenlik kamerasına ilişkin detay

( TEKİRDAĞ )- Kaza anı kameralara yansıdı- Kameralara yansıyan görüntülerde otomobil kadını metrelerce savuruyor TEKİRDAĞ

Trafik Kazası Kamera Kırmızı Işık Çalışan Kadın Polis Ekipleri 


- Tekirdağ’ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa’da yaşanan trafik kazasında otomobilin çarptığı kadına kırmızı ışıkta geçtiği için 235 cezai işlem uygulandı. Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Atatürk Bulvarından Malkara istikametine seyir halinde olan K.A.’nın kullandığı 59 HN 972 plakalı otomobil C.A.’ya çarptı. Otomobilin çarpması nedeniyle C.A. isimli kadın hafif şekilde yaralandı. Kırmızı ışıkta geçerken yaralanıp ceza yedi Olay yerine gelen polis ekipleri kazaya ilişkin araştırma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme ve çeşitli araştırmalar sonucu hafif şekilde yaralanan kadının yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada yoldan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptığını belirledi. Bunun üzerine yayalar için yanan kırmıza ışıkta geçerken otomobil çarpan kadına 235 TL cezai işlem uygulandı. 2 metre savurdu Otomobilin kadına çarptığı anlar ise saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kırmızı ışık yanarken yolu birkaç vatandaşlar karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarpıp yaklaşık 2 metre savuruyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı