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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kırmızı ışıkta 'U' dönüşü yapan tıra minibüs çarptı: 6 yaralı

Kırmızı ışıkta 'U' dönüşü yapan tıra minibüs çarptı: 6 yaralı

minibüsten görüntü

Minibüs Şoförü Kırmızı Işık Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Röportaj
-Kaza sonrası minibüsün durumu
-Fenalaşan yolcu
-detaylar

( İSTANBUL )- Minibüste bulunan 6 kişi yaralandı İSTANBUL

- Başakşehir'de kırmızı ışıkta 'U' dönüşü yapmaya çalışan tıra minibüs çarpıp yola savruldu. Kazada minibüste bulunan 6 kişi yaralanırken, yaşlı bir kadın fenalık geçirdi. Kaza, Başakşehir Fenertepe mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, seyir halinde olan 07 NNS 70 plakalı tır kırmızı ışıkta ‘U’ dönüşü yapmaya çalıştı. Bu sırada tırın arkasında seyir halinde olan 34 M 6205 plakalı minibüs arkadan hafif çarpıp direksiyonu sağa kırıp yol kenarında bulunan kaldırıma çıktı. Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönülen kazada, minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Minibüste bulunan yaşlı bir kadın ise fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı. “Helal olsun minibüs şoförüne, aracı çok iyi kurtardı” “Helal olsun minibüs şoförüne, aracı çok iyi kurtardı” diyen, Şükrü Korkut, “Ben trafik ışıklarında duruyordum. ‘U’ dönüşü yapacaktım. Tır, dönüş olmayan kırmızı ışıkta ‘U’ dönüşü yapmaya çalıştı. Arkasından gelen araçlar da duramadı. Minibüs de arkadan vurdu ama epeyce yıprandı. İçinde çok sayıda yolcu vardı. 4-5 tane de yaralı yolcu çıkardılar. Helal olsun minibüs şoförüne, aracı çok iyi kurtardı. Başkası olsaydı büyük bir facia olabilirdi” diye konuştu.

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