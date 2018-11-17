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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kırmızı ışıkta kabusu yaşadı...Otomobili bir anda alev aldı, itfaiye ekipleri müdahale etti İzle

Kırmızı ışıkta kabusu yaşadı...Otomobili bir anda alev aldı, itfaiye ekipleri müdahale etti İzle

araca müdahaleden detay

İlk Müdahale Efes Kırmızı Işık Yangına Müdahale Trol 

-aracın yanan bölümünden detay görüntüler
-Vatandaş ile röp
-detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobili yanmaya başlayan sürücü zor anlar yaşadı SİVAS

- Sivas’ta kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobili yanmaya başlayan sürücü zor anlar yaşadı. Edinilen bilgiye göre yangın, saat 10.00 sıralarında Gültepe mahallesi 4 Eylül Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Yangında; O.K idaresindeki 58 AP 713 plakalı otomobil Sivas-Ankara karayolunda seyahat ederken, 4 Eylül Sanayi sitesi kavşağında kırmızı ışığın yanması ile ışıklarda beklemeye başladı.
Aracından yoğun duman çıktığını fark eden sürücü O.K. aracından inerek çevredekilerin yardımıyla yanına müdahale etmek istedi. Dumanların çıktığı otomobile yapılan ilk müdahalenin ardından itfaiye ekiplerine haber verildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Aracın motor kısmında çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri kaputu açmakta güçlük geçti. Uzun süren uğraşlar sonrası kaputun açılması ile birlikte aracın motor kısmına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Aracının yanışını tedirginlik içerisinde izleyen araç sürücüsü aracında çıkan yangının kontrol altına alınması ile rahat nefes aldı. Kırmızı ışıklarda beklerken önündeki otomobilden duman çıktığını fark ettiğini söyleyen Adem Gülmez, “Ben arkasındaydım otomobil seyir halindeydi. Biran alev büyüyünce genç içinden fırladı, dışarı çıktı. O telaşla yangın söndürücü olan arkadaşlar geldi. Söndürdük bir şekilde. Kırmızı ışıkta durduğu yerde oldu. Birden bire alev aldı. Büyük bir hasar aldı “ dedi.
Aracın motor kısmında maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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