Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kırmızı ışıkta geçen yayalara 108 lira para cezası kesildi - EDİRNE Haberi

Kırmızı ışıkta geçen yayalara 108 lira para cezası kesildi - EDİRNE Haberi

- Trafik ekiplerinin uygulamasından görüntüler - Vatandaşların açıklamaları - Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yayalara yönelik yapılan uygulamada, kırmızı ışıkta geçen 19 yayaya 108'er lira ceza uygulandıEDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yayalara yönelik yapılan uygulamada, kırmızı ışıkta geçen 19 yayaya 108'er lira para cezası kesildi."Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde emniyet ekiplerinin uygulamaları devam ediyor. Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Ziraat Bankası Kavşağı'nda yayalara yönelik kırmızı ışık ihlaline yönelik uygulama gerçekleştirdi.Uygulamada kırmızı ışıkta geçen 19 yayaya Trafik Kanunun 68/1 maddesi kapsamında 108'er lira para cezası uygulandı.Yayaların kırmızı ışık ihlali ise polis kameraları tarafından kaydedilirken vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıtıldı.Vatandaşlardan Efkan Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Ekiplerin yerinde bir çalışma yaptığını belirten Pehlivan, "Trafikte ışıklara ve trafik kurallarına her zaman uymalıyız. Nasıl sürücüler ışıklara riayet edip yayalara yol veriyorsa yayalar da ışıklara uyup araçların geçişine olanak vermeli." dedi.
Ahmet Cengiz Mizarlar da uygulamanın trafik bilinci oluşması açısından faydalı olduğunu vurguladı.

Para Cezası Trafik Kuralları Kamera Kırmızı Işık Işık İhlali 

İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı