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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kırmızı ışıkta geçen otomobili tır biçti: 4 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobili tır biçti: 4 yaralı

Kaza alanından görüntü

Hastane Kırmızı Işık Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Sağlık Ekipleri 

-Yaralıların kurtarılması
-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Yaralıların ambulansa alınması

( KOCAELİ )- 3 aracın karıştığı kazada otomobil hurdaya döndü KOCAELİ

- Kocaeli’nin Karatepe ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, karşı yönden gelen tırın çarpması sonucu hurdaya döndü. Bir minibüsün de karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, 22.00 sıralarında Karatepe Uzuntarla ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzuntarla merkezinden Sakarya istikametine dönmek üzere yola çıkan Kıymet B. idaresindeki 34 HV 961 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta yola çıktı. Bu sırada Sakarya istikametinden İzmit istikametine gitmekte olan Şaban D. idaresindeki 59 RE 861 plakalı tır, duramayarak önce otomobile sonra da aynı yönde gitmekte olan İhsan N.T. idaresindeki 54 E 5247 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Kıymet B. Kamile B. ve Uğur B. araç içinde sıkışarak, minibüsteki Yılmaz S. ise hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan 2’si kadın 3 kişi ve minibüsteki 1 yolcu sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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