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15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Kırmızı ışıkta geçen otomobil, motosikletlere çarptı: 4 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil, motosikletlere çarptı: 4 yaralı

Yerde yatan yarılalar

Hastane Kırmızı Işık Işık İhlali Motosiklet Sürücüsü 

-Yaralılara müdahale edilmesi
-Kazaya karışan motosiklet
-Kaya yerinden görüntüler
-Yaralıların hastaneye götürülmesi
-Genel ve detaylar
-Olay yerinden görüntüler

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te kırmızı ışık ihlali yapan otomobili 2 motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, A.A. Yönetimindeki 01 AC 820 plakalı otomobil Ekrem Çetin Kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak, Y.H. yönetimindeki 79 DF 131 plakalı motosiklet ile A.A. yönetimindeki 79 AAG 028 plakalı motosiklete çarptı. Kazada iki motosiklet sürücüsü ile motosikletlerde yolcu olarak bulunan K.H. ile E.H. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Ambulansı ile 4 yaralı Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmaya başladı.

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