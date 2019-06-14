Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kırmızı ışıkta geçen otomobil 3 yaya böyle çarptı Video

Kırmızı ışıkta geçen otomobil 3 yaya böyle çarptı Video

Kaza görüntüsü

( İZMİR ) İZMİR

Kırmızı Işık Sosyal Paylaşım Sitesi Işık İhlali Sosyal Paylaşım Sağlık Ekipleri 


- İzmir’in Konak ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücünün kullandığı araç, kaldırımdaki 3 kişiye çarptığı anlar kameraya yansıdı. Dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarında kırmızı ışıkta geçen otomobil, başka bir otomobile çarpmamak için kaldırıma manevra yaptı. Kaldırıma çıkan otomobil o sırada kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarparak yaralanmasına neden oldu. Kazada yaralanan 3 kişinin olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, meydana gelen kaza İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza görüntülerini sosyal paylaşım sitesinden yayınlayarak vatandaşlardan dikkatli araç kullanmalarını isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, "Kırmızı ışığa uymayan sürücü önce tramvay yoluna sonra kaldırıma girerek 3 yayanın yaralanmasına sebep oldu. Çok üzgünüz. Yaralılarımız hastaneye kaldırılıyor. Sayın sürücüler, lütfen trafik işaretlerine uyalım. Hız yapmayalım!" ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı