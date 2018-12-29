Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kırmızı ışıkta duran otomobil yanarak küle döndü

Kırmızı ışıkta duran otomobil yanarak küle döndü

Yanan otomobile itfaiye ekiplerinin müdahalesi

Bild Kırmızı Işık Trol 

-Yanan araçtan görüntü
-Araç sahibi ve otomobili kullanan tamirci ustası ile röportaj
-Detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde kırmızı ışıkta duran otomobil birden alev aldı. Giderek büyüyen yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken otomobilde bulunan şahıslar canlarını zor kurtardılar. Edinilen bilgiye göre olay Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi Çevreyolu Kavşağı ışıklarda meydana geldi. Hüseyin Özfidan yönetimindeki 01 D 7128 plakalı otomobil kırmızı ışıkta beklerken birden alev aldı. Otomobili kullanan tamirci ustası Hüseyin Özfidan ve yanında yolculuk eden araç sahibi Cafer Aslan yanan otomobilden canlarını kurtararak dışarı çıktılar. Giderek büyüyen yangına olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu otomobildeki yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise bölgede trafiği bir süre kontrollü olarak durdurdu. Araç sahibi Hüseyin Özfidan otomobilini sanayide tamirciden aldıklarını ve kırmızı ışığa geldiğinde aracın birden alev aldığını ve söndüremediklerini kaydetti.
Otomobili kullanan tamirci ustası Hüseyin Özfidan ise kırmızı ışıkta durduklarını ve birden otomobilin motor kısmından alev aldığını ifade etti.

İlgili Foto Galeriler
Konyada Kahreden Olay: 4 Çocuk Hayatını KaybettiKonyada Kahreden Olay: 4 Çocuk Hayatını Kaybetti
Eğlence Mekanındaki Hesap Kavgası Cinayetle BittiEğlence Mekanındaki Hesap Kavgası Cinayetle Bitti
Turistler Gitti Takıları Definecilere KaldıTuristler Gitti Takıları Definecilere Kaldı
İstanbulda 32 Adrese Narkotik Operasyonu: 40 Gözaltıİstanbulda 32 Adrese Narkotik Operasyonu: 40 Gözaltı
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı