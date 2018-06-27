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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin sürücü öldürüldü

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin sürücü öldürüldü

olay yerindeki araçlar

Hastane Kırmızı Işık Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri Saldırı 

-saldırıya uğrayan araç
-saldırganın aracı
-polis ekipleri
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanıurfa’da kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin sürücüsüne başka bir otomobilden ateş açıldı. Saldırıda otomobil sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Akçakale karayolu üzerindeki Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsü önündeki ışıklarda yaşandı. İddiaya göre 63 MA 1051 plakalı otomobilin sürücüsü Celal Ç., kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Duman’ın kullandığı 63 KE 426 plakalı otomobilin yanına yanaşarak ateş açtı. Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Mehmet Duman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Celal Ç. ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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