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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin alev alev yanması kamerada

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin alev alev yanması kamerada

Konya ' da kırmızı ışıkta beklediği sırada alev alev yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın, dün saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, cadde üzerinde kırmızı ışıkta beklediği sırada bir anda yanmaya başladı.

Polis Kamera Kırmızı Işık Cep Telefonu Yangına Müdahale 

Aracından alevlerin yükseldiğini gören sürücü aracından inerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiyenin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yanma anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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