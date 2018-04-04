Kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin alev alev yanması kamerada

Aracından alevlerin yükseldiğini gören sürücü aracından inerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiyenin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yanma anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

