Kırmızı ışıkta beklerken telefonunu çaldılar - MERSİN
- Güvenlik kamerasının görüntüleri - Zanlıların emniyetten çıkarılışı - Zanlıların adliyeye sevki Kırmızı ışıkta beklerken telefonunu çaldılar - Mersin 'de kırmızı ışıkta bekleyen araçtaki kişinin konuştuğu cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı ileri sürülen zanlı yakalandıMERSİN (AA) - Mersin 'de kırmızı ışıkta bekleyen araçta bulunan kişinin konuştuğu cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.Merkez Akdeniz ilçesi Bekirde Mahallesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen araçta yolcu olarak bulunan Ercan B'nin cep telefonu, konuşma yaptığı sırada, açık olan camdan uzanan zanlı tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerinden zanlının benzer suçlardan kaydı bulunan F.A. olduğunu ve M.T, A.T. ile R.D'nin de olay anında gözcülük yaptığını belirledi.Gözaltına alınan zanlılardan A.T. ve R.D, emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. tutuklandı, M.T. ise serbest bırakıldı.Öte yandan, zanlının araçtan telefonu çalma ve arkadaşlarıyla olay yerine gelme anları da güvenlik kameralarınca görüntülendi.