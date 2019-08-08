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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 3 yaralı

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 3 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Hava Yastığı Kırmızı Işık Işık İhlali Aşırı Hız Polis Ekipleri 

-Araçlardan görüntü
-112 ekiplerinden görüntü
-Yaralılardan görüntü
-Patlamış hava yastığından görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da kırmızı ışıkta geçen araç, yeşil ışıkta geçen başka bir araçla çarpıştı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde bulunan General Galip Deniz Kışlası önünde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızlı olan ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kırmızı ışıkta geçerek 34 VT 6403 plakalı araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile her iki otomobilde savrulurken, kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavileri devam ederken, polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.
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