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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 3 yaralı

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 3 yaralı

kaza yeri görüntü

( MALATYA ) MALATYA

Polis Kırmızı Işık Işık İhlali Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen otomobil başka bir otomobile çarptı.Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Malatya-Ankara Karayolu İpaş Kavşağı’nda meydana geldi.Edinilen bilgilere göre,Sivas İstikametinden gelerek Malatya kent istikametine seyir halinde olan N.B. yönetimindeki 06 ABJ 913 plakalı otomobil iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak kent merkezi istikametine seyir halinde olan E.E. idaresindeki 33 AC 960 plakalı otomobile çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller refüje savruldu.Kazada otomobil sürücüleri N.B.,E.E. ile İ.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken,hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgi inceleme başlatıldı.
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