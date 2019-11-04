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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kırmızı ışık ihlali hastanelik etti: 2 yaralı

Kırmızı ışık ihlali hastanelik etti: 2 yaralı

-kazanın ardından araçlar

Sağlık Ekibi Kırmızı Işık Işık İhlali Ticari Araç Motosiklet Sürücüsü 

--araçların kaldırılması ve trafik ekipleri

( ANTALYA )- Ticari araç motosiklet ve bisiklete çarptı ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde Yapay Şelale Demokrasi kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan ticari aracın motosiklet ve bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. edinilen bilgiye göre Demokrasi Bulvarı’na dönmekte olan Murathan Sarıkaya’nın kullandığı 07 ACE 122 plakalı hafif ticari araç, Yapay Şelale Demokrasi Kavşağında Tunahan Yavuz Yılmaz’ın kullandığı 07 HIE 24 plakalı motosiklet ve Nurullah Doğan’ın kullandığı bisiklete çarptı. Ticari aracın kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği bildirilen kazada motosiklet sürücüsü Tunahan Yavuz Yılmaz ve bisiklet sürücüsü Nurullah Doğan yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. (ak)
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