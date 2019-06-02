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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kırmızı ışık ihlali canına mal oldu Haberi

Kırmızı ışık ihlali canına mal oldu Haberi

Ölen şahsın fotoları

Yaşam Mücadelesi Kırmızı Işık Işık İhlali Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

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( İSTANBUL )- Genç motorcu yaşam mücadelesini kaybetti İSTANBUL

- Beşiktaş’ta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklet sürücüsü dönüş yaparken bir otomobile çarpmıştı. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan genç motorcu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu istikametinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşmişti. Sabah saat 10.15 sıralarında Barbaros Bulvarından Zincirlikuyu istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Göksel Şadoğlu iddiaya göre yanan kırmızı ışıkta durmayarak devam etmek istemiş, o esnada dönüş yapan otomobile yan tarafından çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü havaya fırlayarak yere savrulmuş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Acı haber aileye ulaştı Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç motorcudan acı haber geldi. Tedavi altına alınan motorcu gencin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Sosyal medya üzerinden yeğeninin hayatını kaybettiğini aktaran amca Bülent Şadoğlu, hayatını kaybeden yeğeni Göksel Şadoğlu’nun yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceğini sevenlerine duyurdu.
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