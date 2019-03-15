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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı şüpheli adliyeye getirildi - BURSA

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı şüpheli adliyeye getirildi - BURSA

- Şüphelinin adliyeye getirilişiBURSA (AA) - Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Bursa 'da gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın, adliyeye getirildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilerek gözaltına alınan A.A.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı olduğu ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenilen kadın şüpheli adliyeye sevk edildi.

İnterpol Kırmızı Bülten İnter Terör Örgütü İstihbarat 

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