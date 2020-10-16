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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı kadın tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı kadın tutuklandı

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( ADANA ) ADANA

Tutuklama Kararı İnterpol Akalan Kırmızı Bülten İnter 


- İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Adana’da yakalanan DEAŞ’lı kadın tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fransa'nın DEAŞ’a üye olduğu için hakkında tutuklama kararı çıkardığı ve İnterpol tarafından da kırmızı bültenle aranan Tunus uyruklu Fransa vatandaşı Soumaya Raissi'yi (30) sahte Suriye kimliği ile merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığı hücre evinde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Soumaya Raissi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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