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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın adliyeye sevk edildi

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın adliyeye sevk edildi

Kadının adliyeye sevk edilmesi

( BURSA ) BURSA

Polis Savcılık Sorgusu Kırmızı Bülten Avcılık İstihbarat 


- Bursa Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan müşterek operasyonda gözaltına alınan ve Danimarka polisi tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu kadın adli makamlara sevk edildi. Bursa TEM ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalarda Suriye'de DEAŞ örgütü içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı A.A.M. isimli kadının Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ikamet ettiği belirlendi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan A.A.M'nin Danimarka'da kırmızı bültenle arandığı öğrenildi. DEAŞ mensubu kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Kadının savcılık sorgusu devam ediyor.
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