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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kırmızı biber tartışmasında 'tatlı' cevap Video

Kırmızı biber tartışmasında 'tatlı' cevap Video

Fatma şahin'in stant ziyaretleri, sohbeti, detaylar

( GAZİANTEP ) Kırmızı biber tartışmasında "tatlı" cevap GAZİANTEP

Tron Kırmızı Biber Astronomi Oyaca Gine 


- Türkiye'nin her yerinde yemeklere renk ve tat vermek için kullanılan ve son dönemlerde Gaziantep ile Kahramanmaraş'ı karşı karşıya getiren toz 'kırmızı biber' ile ilgili tartışmalara son noktayı koyacak buluşma Ankara'da gerçekleşti. Ankara'da buluşan her iki kentin yetkililerinden birliktelik mesajı verildi.
Gaziantep'te bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'de gerçekleşen hasat ile başlayan kırmızı biber tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından Ankara'da düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde yer alan Kahramanaş ve Şanlıurfa standını ziyaret etti. Fatma Şahin, Kahramanmaraş standı yetkilileri ile birlikte sohbet etti. Yöresel ürünler hakkında bilgi verilen Fatma Şahin, stant yetkililerini de Maraş biberine coğrafi işaret alınması nedeniyle de tebrik etti. Şahin, "Bir lokantaya restorana girdiğimiz zaman biberin rengine bakarız. Çünkü rengi kalitesi hakkında bilgi verir. Önemli olan biberin kalitesi ve bu kalitenin dünyaya duyurulmasıdır. Bacınız olarak, Maraş biberi için de emrinizdeyiz. Hepimiz bu toprakların insanıyız" diye konuştu.
Fatma Şahin daha sonra ise Şanlıurfa standını gezdi.
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